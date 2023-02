Een heel bijzonder geboortekaartje in de collectie bij Beeld & Geluid in Hilversum: "Een guilty pleasure voor mij"

Na een verbouwing van ruim twee jaar is het dan bijna zover. Op 11 februari gaan de deuren van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid weer open. In de aanloop daar naartoe belicht NH een aantal parels uit de collectie. Vandaag deel 2: een speciaal geboortekaartje.

In de zomer van 2007 werd hij geboren: Guus Job. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar: het was de eerste zogeheten Boer-Zoekt-Vrouw-baby. "We hebben dit geboortekaartje in de collectie omdat het staat voor de rol van reality-tv in ons leven," vertelt manager Karen Drost.

In het tv-programma worden boeren gekoppeld aan een vrouw. "Ik ben er zelf groot fan van," vertelt Drost. "Je kan jezelf erin verliezen, je herkent heel veel en het is gewoon lekker om naar te kijken."

Gescript

Naast het kaartje staan de klompen van presentator Yvon Jaspers. "Vaak zie je bij reality-tv dat het heel erg gescript is, maar dat valt bij Boer Zoekt Vrouw nog wel mee, volgens mij. Voor mij is het zeker een guilty pleasure, het is gewoon lekkere ontspanning."

Het mediamuseum werd de afgelopen twee jaar compleet op de schop genomen en opnieuw ingericht. Vanaf zaterdag 11 februari kunnen bezoekers het geboortekaartje én al het anders uit de collectie zelf komen bewonderen.