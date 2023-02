Zwaarbevochten zege Jong AZ tegen VVV-Venlo na dubbelslag Meerdink

Een vrije trap van de middenvelder eindigde in het doel: 2-0. Geheel tegen de verhouding in, maakte VVV gelijk. Het was Venema, die Deen verschalkte. De tegentreffer zorgde niet voor paniek bij Jong AZ, want ze bleven aanvallen. Zo zette Meerdink Ernest Poku met een hakje vrij voor de keeper, maar de aanvaller schoot hoog over. Vlak voor rust redde Deen knap op een goede schot van Venema.

Jong AZ kwam na vijf minuten op voorsprong via Mexx Meerdink. De bal belandde voor zijn voeten en de spits haalde verwoestend uit. Hier kon VVV-Venlo weinig tegenover stellen. De Limburgers kregen wel een gigantische kans na gegrabbel van Daniël Deen. De keeper liet de bal los, waarna Nick Venema kon scoren. Hij schoot heel hoog over. Lewis Schouten zorgde vervolgens voor de verdubbeling van de marge.

De Alkmaarse jonkies gingen in de tweede helft vrolijk verder met aanvallen. Zo schoot Ricuenio Kewal net over vlak na rust. Het was Meerdink, die zijn tweede van de avond maakte. Hij hakte raak op aangeven van Kewal: 3-1. Een poging van de spits werd even later wel gekeerd door doelman Ennio van der Gouw.

Het venijn zat duidelijk in de staart, nadat Venema met 3-2 de spanning terugbracht. Het leek zelfs nog gelijk te worden, maar Deen hield van dichtbij een poging van Venema tegen. De ingevallen Ro-Zangelo Daal gooide het duel in het slot door 4-2 te maken. In de 97e minuut (!) van de wedstrijd scoorde Ketting de laatste goal: 4-3.

Jong AZ staat door de overwinning zevende in de eerste divisie. Koploper PEC Zwolle is volgende week de tegenstander in Zwolle.

Opstelling Jong AZ: Deen, Van Aken (Esajas/89), Stam, Engel, Beukers (Mastoras/82); Twisk, Kwakman, Schouten; Kewal (Griffith/82), Meerdink (Kerssens/78), Poku (Daal/78)