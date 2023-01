Dubbel gevoel voor Jong AZ-talent Kees Smit na speciale week: "Jongensdroom"

Een bijzondere week voor Kees Smit. De net zeventienjarige middenvelder maakte maandag al zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (1-1) in het betaalde voetbal en vrijdagavond mocht hij daar in Breda een vervolg aan geven. Helaas verloor Smit met Jong AZ met 5-1 van NAC. "M'n debuut maken is een jongensdroom voor me."

AZ-talent Kees Smit over zijn bijzondere week - NH Nieuws

"Het is fijn om minuten te maken, alleen 5-1 verliezen is niet goed", vertelt Kees Smit na afloop voor de camera van NH Sport. De middenvelder viel tien minuten voor tijd in. "In het stadion van NAC voetballen is toch wel anders met zoveel supporters. Ik vond het een leuke ervaring." Valencia In de winterstop mocht Smit ook mee met AZ op trainingskamp naar Spanje. In de kustplaats Valencia trainde hij dagelijks onder toeziend oog van hoofdtrainer Pascal Jansen. De Alkmaarse club heeft veel vertrouwen in het grote talent, die vastligt tot de zomer van 2024. En die potentie ziet Maarten Martens ook. De Belgische eindverantwoordelijke van Jong AZ liet Smit afgelopen week twee keer invallen. "Hij laat wekelijks bij AZ onder 18 zien dat hij een meerwaarde is en hij werkt hard. Dan willen we hem de uitdaging geven op een hoger niveau." Tekst loopt door onder de video.

Trainer Maarten Martens over zijn pupil Kees Smit - NH Nieuws

De Foresters Op zijn negende maakte Smit de stap van amateurclub De Foresters uit Heiloo naar de jeugdopleiding van AZ. Daarna kwam hij uit voor alle jeugdelftallen en nu mag hij deze week voor het eerst proeven aan het betaalde voetbal. "Mijn doel is om zo snel mogelijk in AZ 1 te komen. Dit seizoen is dat misschien nog te snel, maar hopelijk volgend seizoen." Tekst loopt door onder de video.

Kees Smit mocht afgelopen winterstop al mee op trainingskamp met AZ 1 - NH Nieuws

Jong AZ blijft gewoon de nummer zeven in de eerste divisie ondanks de 5-1 nederlaag in Breda. Volgende week vrijdag ontvangt de ploeg van Martens VVV Venlo in Wijdewormer. Bij de Limburgers spelen met Soulyman Allouch, Robin Lathouwers, Sem Dirks en Richard Sedlácek veel voormalig AZ'ers.