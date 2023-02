Flexibel stroomgebruik moet Hoornse bedrijven uit de brand helpen

Dat schrijft wethouder Arthur Helling in antwoord op schriftelijke vragen van Fractie Tonnaer in een raadsbrief. De aanleiding was de noodkreet van bakkerij Otten in Hoorn. Die investeerde flink om te verduurzamen, maar dreigde van het elektriciteitsnet afgesloten te worden.

Eigenaar Rein Otten ziet wel heil in het flexibel gebruiken van stroom, maar noemt het een lapmiddel. Ook druisen de ontwikkelingen in de bakkersbranche daar dwars tegenin. Bakkers starten steeds later in de nacht met bakken. "Niet alleen om het werk aantrekkelijker te houden, maar ook om de kwaliteit van het brood te verbeteren doordat het deeg met speciale apparatuur langer kan rijzen."

De bakkerij zou dan niet om middernacht van start gaan, maar pas om 4 uur 's morgens. Een weg die hij jaren terug al is ingeslagen. En dat betekent voor Otten dat zowel de banketbakkerij als de broodbakkerij gelijktijdig meer stroom zullen verbruiken. "Met een accu willen we voorkomen dat we dan de piek overschrijden. Maar dat zijn we met een bedrijf nog aan het onderzoeken." Vooralsnog is die investering, bovenop de verduurzaming, voor Otten onbetaalbaar. "Dan kom je al snel op 60.000 euro uit voor een knappe accu."

Ondernemers in Hoorn kunnen vaak pas na vijf tot tien jaar in aanmerking komen om in energiecapaciteit uit te breiden. En ook nieuwe bedrijven kunnen zich daardoor niet vestigen. Dus gaat er in de werkgroep van netbeheerder Liander en de gemeente ook worden gekeken naar slimme - al dan niet tijdelijke - oplossingen.

Flexibele stroom

Eén daarvan is het flexibele energiegebruik om opstoppingen op het net te voorkomen. Bedrijven die er gebruik van maken, kunnen een vergoeding krijgen. Dat gaat Liander dit voorjaar nog onderzoeken, onder meer voor de verdeelstations aan de Geldelozeweg en Holenweg in Hoorn.

"Zo verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit doen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan. Is deze vraag op een bepaald tijdstip te groot? Dan kunnen zakelijke grootverbruikers tijdelijk en tegen een vergoeding minder elektriciteit verbruiken of terugleveren. De ruimte die daarmee vrijkomt, kunnen wij verdelen onder andere klanten", legt woordvoerder Peter Hofland uit.

Versnellen

Om de knelpunten op het net op te lossen moeten er in Hoorn extra onderstations en nieuwe transformatorhuisjes (meer dan 350 stuks) gebouwd worden. Het bouwen van nieuwe stations nemen 5 tot 8 jaar in beslag.

Maar er kan volgens Liander wel degelijk worden versneld door samen te werken met de gemeente. Hofland: "In de opstartfase is mogelijk wél tijdswinst te behalen. Dit kan door sneller met elkaar een locatie te bepalen waar het onderstation moet komen en bij de grondverwerving. Hierdoor kunnen de procedures en het vergunningentraject eerder in gang worden gezet."