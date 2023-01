Rechter oordeelt: moet Joris A. de cel in vanwege fataal ongeluk Julianadorp?

Joris A., de bestuurder van de auto die in oktober 2021 crashte op de Zanddijk in Julianadorp, hoort vandaag of hij wordt veroordeeld voor het veroorzaken van dit fatale ongeluk. Bij het ongeval kwam de 19-jarige Jason om het leven en raakte zijn toen 18-jarige vriendin zwaargewond. Tijdens de rechtszaak kwamen veel emoties los. "Ik ben al veroordeeld tot levenslang", zo zei de vader van Jason.

Op 8 oktober 2021 reed Joris A. met twee inzittenden met harde snelheid op de Zanddijk in Julianadorp. De auto crashte en de 19-jarige Jason overleed. De politie stelde achteraf vast dat Joris A. tussen de 131 en 143 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan.

Twee weken geleden werd de zaak behandeld en maakten nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. De vriendin van Jason, die ook in de auto zat tijdens het ongeluk en zwaargewond raakte, maakte gebruik van haar spreekrecht. Ook de zus en vader van Jason richtten zich met emotionele woorden tot de dader.

"Je hebt mijn vertrouwen beschaamd. Waarom reed je te hard? Waarom heb je je verstand niet gebruikt? Nul berouw is bij je zichtbaar, of spijt van je daden. In dit doosje zit mijn zoon. 3270 gram, zijn geboortegewicht. Mijn zoon hoort niet in een doosje", vertelde de vader van Jason destijds.