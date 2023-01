Twee jaar cel geëist tegen bestuurder (20) van fataal ongeval in Julianadorp

Tegen de 20-jarige Joris A. uit Julianadorp is vanmiddag in de rechtbank in Alkmaar een gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Ook wil de Officier van Justitie dat zijn rijbewijs vier jaar lang wordt ingenomen. A. bestuurde de auto die in oktober 2021 op de Zanddijk in Julianadorp verongelukte, waarbij de 19-jarige Jason overleed en zijn toen 18-jarige vriendin zwaargewond raakte.

De toen 19-jarige Joris A. raakte zelf bij het ongeluk ook gewond. Het Openbaar Ministerie verwijt hem dat hij roekeloos heeft gereden en dat er op z'n minst sprake is geweest van zeer onverantwoordelijk rijgedrag. Niet alleen vanwege de hoge snelheid die A. zou hebben gereden (de politie stelde die vast tussen de 131 en 143 kilometer per uur, waar je 50 mag), maar ook door het inhalen en het 'racen' op een stuk weg dat er niet voor is ingericht.

Afschuwelijk

Ook staat de officier stil bij de gevolgen voor de nabestaanden en het slachtoffer. "Het verlies van een dierbare is het meest afschuwelijke wat je kan overkomen. En zijn vriendin, een prille liefde, heeft het ongeval dan wel overleefd, maar zij zal moeten leren leven met de gevolgen."

De advocaat van A. pleitte voor een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar. En mocht de rechter toch besluiten een gevangenisstraf op te leggen, dan het liefst 'grotendeels voorwaardelijk', zo gaf hij aan. "Niemand is gebaat bij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf."

De verdachte moest huilen toen de familie en vriendin van Jason hun emotionele verklaringen voorlazen. Hij wilde (of kon) echter niet te veel ingaan op wat het ongeluk met hem had gedaan. "Het spijt me heel erg, dat ik ze door deze pijn heen sleur", zo zei hij wel.

