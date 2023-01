'Wij schreeuwden dat hij moest stoppen': toch reed Joris (20) door, met fatale afloop

"Soms denk ik, moet ik je vergeven?", vraagt de vriendin van Jason zich hardop af. Zij raakte in oktober 2021 bij het fatale ongeluk op de Zanddijk in Julianadorp - waarbij haar vriend het leven liet - zwaargewond. Ze richt zich tot Joris A., de bestuurder. "Tuurlijk niet. Je hebt het leven ontnomen van iemand van wie ik zielsveel hield en bij wie ik me veilig voelde."

"Ik heb er nog het meest verdriet om dat ik zei dat je voorzichtig moest rijden. Maar je rijdt mijn zoon de dood in", vertelt de vader van Jason. Voor hem staat een foto van zijn zoon, ernaast een doos met daarin zijn as. "Je hebt mijn vertrouwen beschaamd. Waarom reed je te hard? Waarom heb je je verstand niet gebruikt? Nul berouw is bij je zichtbaar, of spijt van je daden. In dit doosje zit mijn zoon. 3270 gram, zijn geboortegewicht. Mijn zoon hoort niet in een doosje."

De nu 20-jarige Joris A. uit Julianadorp hoort alles schijnbaar onbewogen aan. Het spijt hem wel, zegt hij, en het doet hem naar eigen zeggen veel. Hij probeert het te verwerken, laat hij ook weten, alleen lukt dat nog niet helemaal. Want: "ik wil er liever niet over praten".

Hij richt zich tot de rechter. "Ik heb alles gedaan wat ik in mijn macht heb, maar door toedoen van een ander begint de nachtmerrie. Zo ook nu. Ik denk dat alles wat ik vertel niet binnenkomt bij deze roekeloze chauffeur. En ik kan alleen radeloos toekijken hoe Joris weer in de auto stapt. Mijn zoon kan dat niet meer. Ik ben al veroordeeld tot levenslang."

Met Jason en zijn vriendin ging A. op vrijdagavond 8 oktober 2021 pizza eten en een rondje rijden. Jason en A. hadden die avond samen gewerkt - ze werkten allebei bij een pizzarestaurant in Den Helder. Het plan was om wat 'handrembochtjes' te doen op de parkeerplaats van de Donkere Duinen in Den Helder. Toen A. daar echter wat jongens zag waar hij naar eigen zeggen 'geen zin in had', is hij weggereden richting Julianadorp.

Race

Op een gegeven moment werd hij ingehaald door diezelfde auto. Volgens de vriendin van Jason was dat er de aanleiding van om er een 'race' van te maken, een spelletje wie er het hardst kon rijden. Hoewel die auto op een bepaald moment afhaakte, bleef A. doorrijden. Tot paniek van Jason en zijn vriendin. 'Wij schreeuwden dat hij moest stoppen en dat hij zich te veel liet uitdagen.' A. reed toch door en verloor op een gegeven moment de macht over het stuur. Uit politieonderzoek bleek later dat de auto tussen de 131 en 143 kilometer per uur moet hebben gereden, terwijl daar een snelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. Overigens ontkent A. dat er sprake was een straatrace, hij vermeed dat juist volgens hem.

De toen 19-jarige A. en de 18-jarige vriendin van Jason raakten bij het ongeluk zwaargewond. De 19-jarige Jason uit Den Helder stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. Omwonenden die de klap hoorden, waren diep geraakt door het ongeluk, zo lieten campingbeheerders Anne en Jeanine Drenth de dag erna aan NH Nieuws weten. "Vreselijk dit mee te moeten maken."

Van het ongeluk weet A. naar eigen zeggen niets meer. Een getuige zag hem vlak erna nog wel zijn handen voor zijn hoofd slaan. 'Wat heb ik gedaan', zou hij volgens die getuige hebben gezegd. 'Ik rijd normaal nooit zo hard. Ben ik aan het racen, gebeurt er dit.'