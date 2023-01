Deadline van stikstofplan nadert, maar nog vele stappen te zetten

Het is niet ideaal, legt gedeputeerde Esther Rommel (VVD) uit tijdens een 'bijpraatsessie' over de voortgang van de plannen om stikstofuitstoot in de provincie terug te dringen. "Het is zo'n enorm strategisch plan, en dat een half jaar voor de verkiezingen."

Maar de deadline van 1 juli is hard. Dan moet er een vanuit elke provincie een conceptversie op tafel liggen. In Den Haag worden alle twaalf plannen bij elkaar gelegd en wordt gekeken of het voldoende is om de Europese normen te halen. Zo niet, dan worden de duimschroeven harder aangedraaid. Hoe gaat Noord-Holland het invullen? Rommel geeft een tussentijdse update.

Tata Steel

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat de provincie nog eens twintig miljoen euro uittrekt om boeren uit te kopen. In totaal is daar nu een pot van zestig miljoen euro voor beschikbaar, dat is voldoende om iets meer dan dertig boeren uit te kopen. Zo'n twintig boeren hebben laten weten dat ze interesse hebben om opgekocht te worden.

Noord-Holland heeft een relatief kleine agrarische sector. Dat lijkt een uitkomst, maar dat betekent ook dat er minder knoppen zijn om aan te draaien. "Dus wij moeten creatiever zijn om winst te boeken."

De industrie, zoals Schiphol en Tata Steel, is volgens de gedeputeerde een veel grotere knop om aan te draaien. Maar het uitblijven van richtlijnen vanuit het Rijk, maakt het voor de provincie moeilijk om nu concrete plannen te maken. Die richtlijnen worden half februari verwacht, vier en een halve maand voor de deadline.

Verkiezingen

Rommel erkent dat de stikstofplannen weleens een groot onderwerp kunnen worden bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. "De doelen van het Rijk liggen vast", legt ze uit. "Maar de weg daarheen kan verschillen, dat hangt ervan af welke partijen er dan aan tafel zitten."

De kiezer kan dan dus invloed hebben op de invulling van de plannen. Is de verdeling van de provinciale staten compleet anders na 15 maart, dan zou dat kunnen betekenen dat de invulling van de plannen weer over een hele andere boeg wordt gegooid.

Of er wordt gepronkt met veren die niet zelf zijn verdiend. "Het nieuwe college zal uiteindelijk de linten doorknippen", geeft Rommel toe. "Maar we doen het natuurlijk voor de provincie, niet voor het pronken."