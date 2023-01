Boeren in Noord-Holland extra hard geraakt door nieuwe stikstofmaatregelen

Nederland mag meer mest uitrijden dan de norm eigenlijk toestaat, de zogenoemde derogatieregeling. Dit is onder andere omdat ons land klein is en er een lang groeiseizoen is door het milde klimaat. Deze Europese regeling stopt in 2026 na een overgangsfase. Adema concludeerde dat een aantal beperkende maatregelen in deze fase op 1 januari 2024 zou ingaan en dat hield hij de boeren ook voor.

"Door de nieuwe maatregelen mogen we minder mest uitrijden dan voorheen", legt Veldt uit. "Dan moet je dierlijke mest gaan afvoeren omdat het niet op het land mag worden uitgereden en in plaats daarvan komt er kunstmest op. Dat mag namelijk qua waardes wel. Maar dat is totaal niet circulair en dat willen ze juist. Het is niet te volgen!"

Maar in Brussel zijn ze al langer ontevreden over de waterkwaliteit in landbouwgebieden in Nederland. De minister is daarom gesommeerd op 1 januari 2023 de beperkingen al in te voeren. "Ze hebben Adema bij de ballen en ons ook. We worden eigenlijk gechanteerd", zegt Jack Rijlaarsdam, deskundige in het stikstofdossier voor belangenorganisatie LTO in Noord-Holland. "Als we namelijk niet luisteren wordt de hele derogatie niet meer afgegeven en is er ook geen afbouwfase meer."

Eén van de maatregelen voor een betere waterkwaliteit is dat op drie meter brede stroken langs waterwegen niet meer bemest mag worden. "En we hebben natuurlijk veel water in Noord-Holland", zegt Rijlaarsdam, die zelf ook melkveehouder is in Stompetoren. "Dat kost mij vier à vijf procent van mijn grond die ik niet mag bemesten." Melkveehouders kunnen zo minder mest kwijt en akkerbouwers hebben ingezaaide stroken waar de gewassen niet van bemest kunnen worden.

Noord-Hollandse boeren krijgen meer voor de kiezen

En daar blijft het niet bij in Noord-Holland. Boeren die vallen onder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), alles ten noorden van de lijn Amsterdam - Haarlem, krijgen nog meer voor de kiezen.

Rijlaarsdam: "Alle landbouwgrond in dit gebied is aangemerkt als 'nutriënten verontreinigde grond', zeg maar grond met te hoge concentraties voedingsstoffen. Sommige gebieden in Nederland waren al zo aangemerkt, maar wij nog nooit. Daar worden we nu volledig door verrast. De maatregelen voor dit gebied zijn daardoor nog strenger. Op dit land mag minder mest worden uitgereden, tien procent maar liefst." Rijlaarsdam komt zo aan een totaal van zo'n 15 procent minder bemesting op zijn grond.