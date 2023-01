'Restje' van 150.000 narcissenbollen geplant in bermen Heerhugowaard

Maar liefst 150.000 narcissenbollen gaan de Heerhugowaardse grond in. Het lijkt een enorme opgave, maar een plaatselijke bloembollenexporteur heeft er een handige machine voor. En dan gaat het best snel.

Vijftien soorten gemengde narcissenbollen gaan op vijf plekken langs de Middenweg en de Oosttangent de berm in. "De 'plantmachine' opent het gras, gooit de bolletjes eronder en sluit het gras weer dicht, en daarna doet de natuur zijn werk", vertelt Tijmen Verver aan mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Over een maand of drie moeten de bermen in bloei staan. Het blijkt overigens om een 'restje' bloembollen te gaan. Hoe dat zit, legt Verver in de reportage uit: