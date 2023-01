Onderzoek naar taxichauffeur die Alkmaarder (37) overreed bij Waagplein

De politie doet onderzoek naar de aanrijding op de Marktstraat in Alkmaar dit weekend, waarbij een 37-jarige Alkmaarder door een taxi werd overreden. Een 24-jarige taxichauffeur uit Amsterdam werd aangehouden en verhoord, maar is inmiddels weer vrij. "Hij kan een proces-verbaal verwachten", verklaart Politie Noord-Holland.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 1:00 uur vlak bij het Waagplein. De taxichauffeur reed zijn wagen vanaf de Gedempte Nieuwesloot de Marktstraat op, om aan te sluiten bij de andere taxi's. Vermoedelijk werd de Alkmaarder toen over het hoofd gezien en overreden.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werd gemeld dat hij zwaargewond was, maar de Alkmaarder maakt het wonder boven wonder goed, verklaart een politiewoordvoerder. "Hij heeft wat schrammen en blauwe plekken opgelopen."

Ongeluk of opzet?

Het is niet duidelijk waar de taxichauffeur in het proces-verbaal van zal worden beschuldigd en of het om een ongeluk of om opzet gaat. "Dat is afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek. Dat geldt ook voor de toedracht van het verkeersongeval. Het onderzoek naar de toedracht loopt op dit moment. Daarbij worden ook camerabeelden uitgekeken."