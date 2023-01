Voorgevel in Obdam ontzet na aanrijding door taxibusje

Een huis in de Dorpsstraat in Obdam is vannacht zwaar beschadigd geraakt nadat een auto tegen de gevel was gebotst. De bewoners die op het moment van het ongeluk lagen te slapen, kwamen met de schrik vrij. De brandweer heeft het pand gestut om instorting te voorkomen. De bestuurder van het taxibusje dat de aanrijding veroorzaakte bleef ongedeerd.