Voetganger overreden door taxi in Alkmaar, slachtoffer zwaargewond

Een voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt in het centrum van Alkmaar na een aanrijding met een taxi. Het voorval gebeurde op de Markstraat, naast het Waagplein.

Rond een uur of één draaide de taxi vanaf de Gedempte Nieuwesloot de Markstraat op om aan te sluiten bij de andere taxi's aan het Waagplein. Daarbij werd de voetganger vermoedelijk over het hoofd gezien. De taxi is bij de aanrijding over de voetganger heen gereden.

Het slachtoffer is met spoed door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De politie heeft de taxichauffeur voor verhoor meegenomen naar het bureau.

De Verkeersongevallenanalyse zal later onderzoek doen naar de toedracht van het ongeluk.