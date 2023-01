Taxichauffeur zwaar mishandeld bij station Lelylaan

Een taxichauffeur is donderdagavond zwaar mishandeld tijdens een vechtpartij in Nieuw-West. De 29-jarige Amsterdammer is met spoed en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur op het busstation bij station Lelylaan. Volgens een getuige ontstond er een gevecht tussen de chauffeur en een andere man. De gewaarschuwde hulpdiensten troffen de chauffeur vervolgens bebloed aan. Ambulance-personeel heeft de verdachte ter plekke geholpen en hem vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



De politie heeft in de omgeving onderzoek gedaan en verschillende spullen, waaronder de taxi, in bezit genomen. Later op de avond meldde een 34-jarige Amsterdammer zich uit zichzelf bij het politiebureau. Hij zei dat hij betrokken was bij de mishandeling en is aangehouden.



De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben om zich te melden.