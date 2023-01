Deel spitsstrook A9 afgesloten vanwege de gladheid, opletten op andere wegen

Het kan glad zijn op de weg, daarom geldt in Noord-Holland code geel. De spitsstrook van de A9 richting Amstelveen is op het moment afgesloten tussen Heerhugowaard en Akersloot vanwege die gladheid. In andere delen van het land waarschuwt het KNMI met code oranje, vanaf 8.00 uur, vanwege de sneeuw.

A9 bij Holendrecht vanmorgen - Rijkswaterstaat

Het weer zorgt nog niet voor lange files op de Noord-Hollandse wegen. De spitsstrook van de A9 is dicht tussen Heerhugowaard en Akersloot omdat het zo glad is, maar er staat (nog) geen lange file. "Het verkeer rijdt er nu zo'n 60 kilometer per uur", vertelt de ANWB-verkeersinformatie aan NH Nieuws. Vannacht was het op sommige plekken glibberen en glijden. Rond 1.00 uur raakte een auto de Getswoudseweg in Nieuw-Vennep te water. Een getuige laat weten dat de bestuurder er op een nat pak na, verder niet gewond raakte. Tekst gaat door onder de foto.

Auto te water in Nieuw-Vennep - Inter Visual Studio

Even later rond 1.45 uur reed een auto aan het Tweeduizend El in Badhoevedorp het water in. Voor de auto in het water terecht kwam, glibberde die eerste tegen een verkeersbord aan. Tekst gaat door onder de foto.

Auto te water in Badhoevedorp - Inter Visual Studio

Gisteravond gebeurden er ook een aantal ongelukken vanwege het winterse weer. In Middenmeer raakte een auto te water bij Agriport en de aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep reed een wagen tegen een paal. Voor zover bekend, raakten er bij alle ongelukken niemand gewond. Tekst gaat verder

Er is gisteravond en vannacht flink gestrooid in de provincie. Op dit moment rijden de strooiwagens nog rond. Rijkswaterstaat laat weten dat er door heel het land rond 7.00 uur al 5 miljoen kilo zout gestrooid is, op meer dan 70.000 kilometer weg. Ook de gemeentes zijn hard aan het strooien. Zoals de gemeente Hilversum. Tekst gaat door onder de tweet.

Laden en weer gaan. We doen een tweede ronde omdat...je raadt t al...het sneeuwt. Rij voorzichtig! pic.twitter.com/nWSq4nHUSk — Gemeente Hilversum (@GemeenteHsum) January 20, 2023

In het midden en zuiden van het land geldt code oranje vanwege de gladheid. Daar kan het ook nog sneeuwen. Voor Noord-Holland heeft het KNMI code geel afgegeven tot 18.00 uur, behalve op Texel, daar geldt geen weerswaarschuwing. In onze provincie lijkt er vooral regen uit de lucht te vallen.

Het @KNMI geeft vanaf vanochtend voor delen van het land #codeoranje af vanwege de kans op #gladheid door winterse buien en/of bevriezing van natte wegen. Mocht je de gelegenheid hebben, werk dan indien mogelijk thuis. Volg hier ons liveblog 👉 https://t.co/umAd3Drzq6 pic.twitter.com/h6g8c7iB0u — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 20, 2023