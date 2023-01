Sneeuw legt een witte deken over (deel van) de provincie

Het sneeuwt! Sinds lange tijd kleurt het Noord-Hollandse landschap wit. In Hilversum worden de inwoners getrakteerd op een flinke laag sneeuw. Scholieren van het A. Roland Holst College, kunnen hun lol niet op en gooien sneeuwballen naar elkaar. Ook andere plekken in de provincie liggen onder een witte deken. Al is de sneeuwpret wel plaatselijk. Op sommige plekken van sneeuw geen sprake.

Via Facebook komen ook veel mooie sneeuwfoto's onze kant op. Zoals deze van Claudia Bader. Tekst gaat door onder de foto.

Claudia Bader

Of deze foto van Lilla Juhász. Zij heeft een foto gemaakt van haar tuin in Purmerend, waar een heel dun laagje sneeuw ligt. Tekst gaat door onder de foto.

Tuin in Purmerend - Lilla Juhász

Maar er ligt niet overal sneeuw. "Hier in Zandvoort ligt geen vlok", reageert Lilian Snoeks onder onze oproep en in Hoofddorp regent het volgens een ander alleen maar. Dat kan kloppen, de sneeuw trekt met name over het midden van het land. Dat betekent dat het in Het Gooi een stuk harder sneeuwt, dan in het westen van de provincie. Ook in Haarlem lijkt geen sneeuw te zijn gevallen. Dat merkt ook onze verslaggever Dimitri Walbeek op.

Kan er code geel zijn voor saai weer? Er is een weerwaarschuwing voor Haarlem maar het waait niet, het vriest niet en het miezert. De zon is er niet. Zal dat het zijn? #codegeel — Dimitri Walbeek (@dimitriwalbeek) January 20, 2023

Sneeuwpret op school Op het Hilversumse schoolplein van het A. Roland Holst College is de sneeuwpret groot, merkt onze verslaggeefster: "We mogen allemaal leuke dingen doen", zegt een leerling die al een flinke sneeuwbal in haar handen heeft. Ze gaan een sneeuwpop maken. Ze hebben vaker tijd om iets leuks te doen op vrijdagochtend, dus dat er sneeuw gevallen is, komt extra goed uit. "Dit is veel leuker dan de les."