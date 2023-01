Het sneeuwt in Noord-Holland! Al is het maar voor héél even

De storm kan zelfs een oog ontwikkelen en is daarmee een soort van tegenhanger van een tropische storm. Eigenlijk werden de witte Noord-Hollandse straten gisteren verwacht, maar vandaag is het dan zover.

Het weerfenomeen is een storm die ontstaat doordat veel koude lucht uit de poolgebieden over relatief warme zee stroomt, legde NH weerman Jan Visser eerder al uit . Daardoor ontstaan kleine depressies die gepaard gaan met een stormachtige wind en zware sneeuwbuien.

Pas op: gladheid op de wegen

Let op: ook voor onze provincie geldt de komende uren code geel, met gevaar voor gladheid, ook op wegen in Noord-Holland. Er zijn vanavond al meerdere ongelukken gebeurd. Er wordt gestrooid.

Ook meldt KNMI dat morgenochtend ook nog zwaardere winterse buien over het land trekken. Dat levert vanaf 08:00 uur vooral in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en vanaf 10:00 uur het oosten van Gelderland en Limburg met rond 5 cm sneeuw per uur een code Oranje op.