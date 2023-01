Vanavond mogelijk witte straten: koude lucht uit poolgebieden neemt sneeuw mee

Zet je schrap: er is storm op komst vanuit de poolgebieden. Een zogenoemde polar low trekt vanavond over onze provincie. Mogelijk zijn de straten vanavond of morgen bedekt met een laag sneeuw.

Het weerfenomeen polar low is een storm die ontstaat doordat veel koude lucht over relatief warme zee stroomt, legt NH weerman Jan Visser uit. Daardoor ontstaan kleine depressies die gepaard gaan met een stormachtige wind en zware sneeuwbuien. De storm kan zelfs een oog ontwikkelen en is daarmee een soort van tegenhanger van een tropische storm.

Winterse buien

Momenteel trekt die koude lucht vanuit het poolgebied richting Noord-Holland. "Door de hele provincie zullen winterse buien vallen", zegt Visser. Mogelijk leidt dat plaatselijk tot sneeuwbuien en aan de kust tot harde windstoten, tot 90 kilometer per uur. De polar low trekt eerst over Denemarken en een deel van Duitsland, voordat het Noord-Holland bereikt.

"Daardoor valt het mee hoe heftig de storm is als het eenmaal onze provincie bereikt", legt Visser uit. "Als een polar low niet meer boven zee hangt vermindert de storm."

Rond 18.00 uur bereiken de winterse buien het Waddengebied. Aan het eind van de avond en in de nacht komt het waarschijnlijk als eerst aan in de Noordkop. Omdat de wind vanuit de Noordzee waait, blijft de temperatuur in de steken tussen 2 en 4 graden.

Alleen bijzonder in vol ornaat

Dat die arctische lucht onze kant opkomt klinkt heftig en bijzonder, maar dat is het niet, verzekert Visser. "Het komt vaker voor dat een polar low ons bereikt. Pas wanneer het in vol ornaat de provincie binnentrekt is het bijzonder. Maar dat gebeurt zelden."