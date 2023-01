Weer een code geel als weerwaarschuwing: hoe serieus moeten we dat nog nemen?

Terwijl het zuiden van Nederland vanochtend volledig tot stilstand kwam in een pak sneeuw, gingen veel mensen in Noord-Holland fluitend naar hun werk. Maar dat was wel onverwacht, want ook hier gold 'code geel'. Het was al de zevende code geel in de afgelopen drie weken, maar niet voor het eerst was er niet veel aan de hand. Ook voor vanavond, vannacht en morgenochtend geldt weer een waarschuwing, maar hoe serieus moeten we die nog nemen?

"Ik kan me voorstellen dat de waarschuwing aan kracht verliest als er uiteindelijk vaak niets aan de hand is", zegt woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. "Maar dat betekent niet dat de waarschuwing onterecht was. Er zal altijd een daadwerkelijk verhoogd risico zijn voor het verkeer voordat wij een waarschuwing geven. En code geel is ook niet meer dan een attendering. 'Het kan zijn dat...' Als je niet waarschuwt en het gaat dan mis, dan krijg je daar weer kritiek op." Waarschuwingen voor het verkeer Rijkswaterstaat neemt de waarschuwingen van het KNMI over als het vermoeden bestaat dat het gevolgen heeft voor het verkeer. "Het is vaak een combinatie van factoren", licht Fleuren toe. "De dinsdag en donderdag zijn al drukkere verkeersdagen. Daar kwam vandaag de aangekondigde staking in het streekvervoer bij en het verwachte slechte weer zelf natuurlijk." De waarschuwing op voorhand zorgt er volgens Rijkswaterstaat ook voor dat een deel van de automobilisten eerder op weg gaat. Daardoor ontstaat meer spreiding en dat beperkt de mogelijke verkeersproblemen ook.

"De media kloppen die weerwaarschuwingen op" Jan Visser, weerman NH Nieuws

Weerman Jan Visser van NH Nieuws is kritisch over de weerwaarschuwingen. "Maar niet zozeer op de code geel die het KNMI afgeeft", zegt Visser. "Dat is niet meer dan een waarschuwing en het KNMI gaat daar neutraal mee om. De media kloppen die weerwaarschuwingen op. Er zijn programma's die zelfs items maken over een aanstaande code geel. Ja, dan wordt het echt te veel voor wat die code is." Code geel is de lichtste waarschuwing die het KNMI voor het weer geeft. Er is dan sprake van 'een mogelijke kans op gevaarlijk weer'. Het kan bijvoorbeeld gaan om gladheid, sneeuwval, mist of onweersbuien met windstoten. Code oranje en rood zijn zwaardere waarschuwingen. De kans op gevaarlijk weer is dan groter en de omstandigheden worden extremer. Bij code geel raadt het KNMI alleen maar aan om alert te zijn. De vraag is wat mensen zich nog aantrekken van een waarschuwing als code geel. Daar lijkt hier op straat in Hilversum weinig sprake van. Tekst gaat door onder de video.

Waarschuwing verplicht voor de hele provincie "Code geel geven we als er minimaal zestig procent kans is op gevaarlijk weer", laat Charlotte Fijnaut van het KNMI weten. De kans dat dit weer zich dus niet voordoet is dan ook nog redelijk groot. "En wettelijk gezien mogen we alleen waarschuwen op provincieniveau. Vandaar dat de code voor de hele provincie wordt uitgegeven." "Terwijl zware windstoten bijvoorbeeld vaak alleen in de kustgebieden worden verwacht", zegt Jan Visser daar weer over. Volgens Fijnaut blijkt uit steekproeven die ze uitvoeren dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de weerwaarschuwingen nog wel altijd passend vindt. Wel zien ze dat het publiek meer behoefte heeft aan gedetailleerde en specifiekere waarschuwingen. Hier gaat het instituut de komende jaren ook werk van maken. Klimaatverandering Niet zelden wordt gesuggereerd dat het aantal weerwaarschuwingen toeneemt door klimaatverandering. Het KNMI heeft het huidige systeem dertien jaar in gebruik. Ze zien niet dat er meer codes worden uitgegeven. Volgens Jan Visser past het hogere aantal waarschuwingen van dit moment ook gewoon bij de tijd van het jaar. "Misschien neemt het wel toe door klimaatverandering, maar daar is nog niet veel zicht op. Die conclusie kunnen we in ieder geval statistisch nog niet trekken."