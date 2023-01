Ongelukken door gladheid in de provincie, gemeentes zetten strooiwagens in

Dat kon niet voorkomen dat het eerste ongeluk al heeft plaatsgevonden. In Middenmeer raakte een auto te water bij Agriport in Middenmeer. Volgens de aanwezige fotograaf kwam dat waarschijnlijk door gladheid en kon de bestuurder zelf de auto verlaten. "De brandweer heeft de sloot nog afgezocht naar personen, maar niemand gevonden", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Donderdagavond vriest het licht, waardoor het op meerdere plaatsen glad kan worden. In heel Nederland zetten diverse gemeentes daarom hun strooiwagens in. Onder andere de gemeentes Hilversum, Wijdemeren en Bloemendaal laten op social media weten hun strooiwagens van stal te hebben gehaald.

Aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep reed een pick-up tegen een paal. Volgens de aanwezige fotograaf had de auto last van het gladde wegdek. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en moest daarom door een bergingsauto worden afgevoerd.