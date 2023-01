AZ raakt Håkon Evjen kwijt aan Deense Brøndby IF

Håkon Evjen is niet langer speler van AZ. De Noorse vleugelaanvaller wordt per direct overgenomen door Brøndby IF.

De 22-jarige Evjen had nog een contract tot media 2024 in Alkmaar. Het is onbekend hoeveel de meervoudige landskampioen van Denemarken betaald voor de Noor. Evjen speelde 67 wedstrijden in het eerste van AZ. Hierin was hij goed voor zeven goals en vijf assists.

Uitzicht op speelminuten

Technische directeur Max Huiberts licht op AZ.nl de verkoop van van Evjen toe. "Met de toegenomen concurrentie binnen de selectie had Håkon minder uitzicht op speelminuten dan waar hij logischerwijs op gehoopt had. We hebben de afgelopen jaren bij momenten de klasse van hem gezien, waaronder zijn belangrijke doelpunt uit bij Jablonec. Håkon is een fijne persoonlijkheid om mee te werken. We gunnen hem dan ook veel succes in de rest van zijn loopbaan."

AZ kent een drukke winterse transferperiode. Zo kwam Djordje Mihailovic de selectie van Pascal Jansen versterken en werd doelman Mathew Ryan aangetrokken.