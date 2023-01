Belangrijke rol Verhulst bij driepunter AZ tegen sc Heerenveen

Vrij snel leek AZ op voorsprong te komen in Friesland. Na een voorzet van Milos Kerkez kopt Vangelis Pavlidis op Andries Noppert, waarna Pantelis Hatzidiakos de bal in het doel werkte. De Griekse verdediger stond in buitenspelpositie, waardoor de goal niet doorging. Daarna was het Dani de Wit die uit kansrijke positie voorlangs schoot. AZ bleef hierna de meest gevaarlijke ploeg, want Jens Odgaard dwong Noppert tot een redding.

De Wit was degene die de openingstreffer maakte. Hij kopte de bal buiten het bereik van Noppert op aangeven van Odgaard: 0-1. In de slotfase van de eerste helft dwong Heerenveen meer aan en kreeg het twee goede kansen. Eerst haalde Pelle van Amersfoort hard uit en daarna schoot Iman Sarr hoog over.

