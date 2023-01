Aanslagengolf op Poolse supermarkten: het verhaal in vijf explosies

Zwartgeblakerde winkels, beschadigde woningen, een uitgebrande auto en een dode kat. De aanslagen op verschillende Poolse supermarkten in Beverwijk, Aalsmeer en de Brabantse plaatsen Heeswijk-Dinther en Tilburg, in december 2020 en januari 2021, hebben een verwoestende impact. Buurtbewoners leven in angst. Zeker in Beverwijk, waar een half jaar later nóg een aanslag met een in aanleg vernietigende mijn mislukt. Vanaf vandaag staan de verdachten voor de rechter. Het verhaal over de aanslagen op Poolse winkels in vijf bommen.

In het programma Opsporing Verzocht zegt een agent een week later: "Deze daders willen heel gericht grote schade aanrichten. Ze nemen daarbij het risico dat er gewonden kunnen vallen."

Maar de explosie heeft nog veel groter leed veroorzaakt: de 88-jarige bovenbuurvrouw heeft daarna nog zeker ruim een week 'onwel' in het ziekenhuis gelegen. Ook overleefde de kat van één van de buren de vlammenzee niet. Later maakt de politie bekend brandversnellend middel te hebben gevonden.

Schade : De met kerstverlichting versierde straat is ineens niet zo feestelijk meer. De schade is enorm: de supermarkt is volledig verwoest, een voor de deur geparkeerde auto volledig uitgebrand en de twee appartementen boven de supermarkt moeten worden ontruimd. Eén moet eerst weer opgeknapt worden voor de bewoners er weer in kunnen wonen.

Mohamed Mahmoed, één van de eigenaren van de Biedronka in Aalsmeer spreekt later die dag woorden van gelijke strekking: "Ik ben heel erg geschrokken. Ik weet echt niet aan wie ik moet denken, wie überhaupt zoiets zou kunnen doen. Als mensen een probleem met mij hebben dan kunnen ze het met mij oplossen. Doe dan niet zoiets, dat doen alleen lafaards."

Shwana Rabati, de eigenaar van Brabantse Biedronka zegt 's ochtends tegen de regio-omroep: "Ik ben helemaal in shock. Mijn winkel is helemaal kapot." Op de vraag wie erachter zou kunnen zitten, kon hij geen antwoord geven: "Ik heb met niemand problemen."

Datum: 8 december 2020, 04.00 uur Doelwit: Poolse supermarkt Biedronka aan Plein 1969 Schade: De daders hebben een explosief tegen het raam geplakt. Het verwoest de supermarkt en er ligt veel puin en glas over straat. Twintig geëvacueerde buren mogen volgens Omroep Brabant de volgende dag hun huis al weer in, maar de schade in de straat is groot: winkels naast de supermarkt en zelfs een drogist en een pizzeria ertegenover raken beschadigd.

Bom 3: Beverwijk

Datum: 9 december 2020, 05.15 uur

Doelwit: Poolse supermarkt Biedronka in winkelcentrum De Beverhof

Schade: De schade in de Poolse supermarkt in Beverwijk is misschien minder dan bij de eerdere twee ontploffingen in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther, maar niet veel. De achtergevel van de supermarkt is aardig toegetakeld. De rest van de winkels in De Beverhof zijn gespaard gebleven. Zij gaan die dag, iets later dan normaal, gewoon open.

Toeval of niet, deze Beverwijkse Biedronka is van dezelfde eigenaren als het filiaal in Aalsmeer: Mohamed Mahmoed en zijn compagnons.

Mahmoed: "Het voelt klote. Het gaat echt niet goed met ons. Ik ben gelijk hier naartoe gekomen om te kijken hoe groot de schade is. Ik hoop dat de politie zo snel mogelijk zijn werk doet en de daders oppakt, want ik denk dat het dezelfde dader is geweest als die gisteren dit in een van mijn zaken in Aalsmeer heeft gedaan."

Tekst gaat door onder de foto.