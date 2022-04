Eigenaren zelf een rol bij explosies Aalsmeer en Beverwijk? Panden staan nog leeg

De overeenkomsten tussen de voormalig Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk zijn legio: ze hebben dezelfde eigenaren, er gingen in december 2020 bommen af, ze zijn gesloten op last van de burgemeester, de panden staan nog leeg én een doorstart van de supermarkten ziet men er liever niet. Ondertussen werd gisteren tijdens een rechtszitting van één van de verdachten duidelijk dat nog niet volledig uitgesloten is dat de eigenaren zelf iets met de ontploffingen te maken hebben.

Dat werd duidelijk toen advocaat Veerle Hammerstein van verdachte Hyron A. (20) de rechters vroeg de eigenaren als getuigen te kunnen ondervragen tijdens het inhoudelijke proces. Dat zijn onder anderen de broers Mohamed en Moshkal Mahmoed. Haar cliënt heeft inmiddels een tonnenclaim van de broers aan zijn broek hangen.

Maar ondertussen is het helemaal niet uitgesloten dat één of meer van de eigenaren van de vier supermarkten waar in december 2020 bommen zijn afgegaan, zelf betrokken zijn bij de ontploffingen bij Poolse supermarkten. Er waren twee ontploffingen in Beverwijk, en één in zowel Aalsmeer als Tilburg en Heeswijk-Dinther.

DNA op tape bij explosief

Gisteren werd duidelijk dat het DNA van één van de eigenaren (maar niet de broers Mahmoed) is gevonden op tape die bij een explosief in Beverwijk op 12 december is gevonden.

De officier van justitie noemde de theorie stemmingmakerij. Dát iemand in het dossier over de zaak een theorie opwerpt, zegt niets over de geldigheid ervan, betoogde zij. Ook bestreed zij dat de DNA-vondst nieuwe informatie was.

Theorieën

Bovendien zouden er wel meer theorieën in het dossier staan: dat Hyron A., die al heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor drie explosies, een nóg grotere rol heeft gespeeld bij de incidenten, of dat er sprake zou zijn van een concurrentiestrijd tussen supermarkteigenaren, of dat het zou gaan om het opstrijken van verzekeringsgeld bijvoorbeeld.

Meer zal duidelijk moeten worden tijdens de inhoudelijk zitting, maar die is pas in februari of maar volgend jaar. Voor de rechters was het betoog van Hammerstein in ieder geval voldoende om haar wens in te willigen de supermarkteigenaren dan te kunnen ondervragen.