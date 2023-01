Na hevig protest mocht Ans' ijskar toch blijven, maar nu stopt ze alsnog

"Alle zitplaatsen (boomstammen) moeten weg, je mag er staan, maar in uitgeklede versie", schrijft Ans in een ingezonden brief aan de Texelse Courant. "Oude mensen kunnen niet even zitten, mensen met kinderen vinden het niet meer veilig, je moet de kinderen aan de hand vasthouden, want ze kunnen niet even zitten. Ze vliegen zo het fietspad of de weg op. Het plezier van Texelaars en toerist is er wel af om daar zo een ijsje te komen eten en voor mij ook."

De lol ging er bij haar de laatste tijd sowieso wel een beetje vanaf. "Ik heb er alles aan gedaan om het te behouden. Het heeft mij vele slapeloze nachten bezorgd, gesprekken en mailverkeer, maar het heeft niets geholpen. Op het laatst was mijn hoop nog gevestigd op de politiek, maar ook daar trekken zij hun handen er van af. Ze hadden alle mogelijkheden om de regels aan te passen maar dat doen ze niet, de bijna 1.700 handtekeningen hebben dus niet geholpen."

Ze stopt dus met de ijskar op de hoek van de Jan Ayeslag in De Dennen. Maar dat betekent niet dat Ans niets meer doet. "Dit gedoe heeft me de afgelopen twee jaar veel energie gekost. Ik ga mij nu toeleggen op workshops geven. Heb ideeën genoeg, vaak heb ik creatieve ideeën waar ik niet aan toekom, die kan ik nu delen met Texelaar en toerist. Het is werken met scherven (heel toepasselijk) van schelpen of met wol en dergelijke. Ik moet het idee nog uitwerken en omlijsten. Ik ga wel af en toe nog met mijn ijskar op pad voor een feestje hier en daar."

Horecabedrijf

Ans Kikkert verkocht al vijftien jaar op een vaste plek haar ijsjes met haar ijskar IJs van Ans. Omwonenden gaven echter aan overlast te ervaren en ontdekten dat Ans geen vergunning had. Die krijgt ze vervolgens snel erna van de gemeente, maar de bezwaarmakers stapten naar de rechter. Die ging mee met hun bezwaren en oordeelde dat de ijskar een horecabedrijf was.

Texel moest opnieuw naar de vergunning kijken en deed kleine aanpassingen. Een eis ervan is dat er geen zitjes meer mochten worden gecreëerd op boomstammen. Wethouder Cees Hooijschuur had pas geleden nog een gesprek met Ans. Bovendien gaf Texel in een brief aan beperkte zitgelegenheid nog wel te willen gedogen. Maar daar zag Ans dus niets meer in.