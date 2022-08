Drukte bij Ans' ijskar na besluit rechter dat ze misschien haar vaste stek kwijtraakt

Vijftien jaar al verkoopt Ans op de bewuste plek op de kruising van de Jan Ayeslag en Rommelpot haar ijsjes. Blikvanger daarbij is haar ijskarretje. Bezoekers kunnen op versierde boomstronken het ijs opeten. Ze begrijpt niet waarom haar ijskar door de rechter is aangemerkt als horeca. "Ik heb geen keuken, geen sanitair, mijn plek is niet omzoomd, er is geen bordje 'terras' en geen bediening", zo zegt ze in een interview met het Noordhollands Dagblad. "Als het gaat om de zitplaatsen op de boomstammen, dan halen ze die maar weg."

Hoe het verder moet, weet ze nog niet. Ze kan wel het zomerseizoen afmaken. De gemeente heeft namelijk acht weken de tijd om een nieuw besluit te formuleren op het bezwaarschrift van de omwonenden, geeft de persrechter aan. Tot die tijd mag ze daar blijven staan.

Het is nog niet gezegd dat Ans definitief haar boeltje moet pakken, zegt de persrechter. De gemeente zou kunnen besluiten dat het bezwaar wel gegrond is en dan zal ze moeten handhaven (en kan Ans er niet blijven staan). Maar er zijn ook andere uitkomsten mogelijk, verzekert hij. "En ook kan de gemeente binnen zes weken nog in hoger beroep gaan."

Intact

"De rechtbank heeft de vergunning niet nietig verklaard, maar het besluit op bezwaren dat daarop volgde", laat de gemeente Texel in een reactie weten aan NH Nieuws.

"De vergunning is dus nog intact en Ans kan nog blijven staan. De rechtbank heeft het college opgedragen een nieuw besluit te nemen, waarvoor ze acht weken de tijd heeft. Dat is wat er dan ook gebeurt. Daar buigt het college zich de komende tijd over. Als er een nieuw besluit is genomen worden eerst de direct betrokkenen geïnformeerd en dan derden."

Ondertussen blijft de steun voor Ans onverminderd groot. Zo heeft de petitie voor behoud van Ans' ijskar in een dag tijd honderden extra handtekeningen gekregen.