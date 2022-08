Al vijftien jaar verkoopt Ans op haar vaste stek ijs, maar nu dreigt ze die kwijt te raken

Ans Kikkert verkoopt haar ijsjes al vijftien jaar op dezelfde plek aan de Jan Ayeslag, aan de rand van het bos in Den Hoorn. Maar nu lijkt ze haar vaste plek toch kwijt te raken. Omwonenden waren naar de rechter gestapt vanwege overlast. De rechter vindt nu dat de gemeente Texel de vergunning niet goed heeft onderbouwd. En daardoor is het lot van de ijskar, ondanks actievoerende Texelaars, alsnog onzeker.

Jarenlang verkocht Ans Kikkert, nog zonder vergunning, met haar ijskar 'IJs van Ans' de zomerse verfrissing op de hoek van de Jan Ayeslag en Rommelpot in Den Hoorn. Toen omwonenden bij de gemeente gingen klagen - en verzochten op te treden, vroeg de gemeente aan Ans of ze een vergunning wilde aanvragen. Die kreeg ze vervolgens.

Maar de bewoners lieten het er niet bij zitten en tekenden bezwaar aan tegen de vergunning. Zij gaven aan dat de vergunning niet volgens de regels is gegeven. Zo zou het in strijd zijn met het bestemmingsplan: door de vele zitjes en drukte rond de ijskar zou het er onveilig zijn.

Ondertussen was er al een petitie gestart om Ans te steunen. De petities met ruim 1.600 handtekeningen werd naar de gemeente gestuurd. En de gemeente Texel wees daarop de klacht van de buurtbewoners af. Wel erkende ze dat de verkeerssituatie onveilig was, maar dat lag volgens haar niet aan de ijskar maar aan de onveilige kruising. Hier zou de gemeente iets aan doen.

Horecabedrijf

Maar hierbij was de kous nog niet af. De omwonenden stapten naar de rechter en die is wél met ze meegegaan in hun bezwaren. De rechter ziet de ijskar als een horecabedrijf, en dat mag niet. 'In de regels staat namelijk dat dit een bedrijf is, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. Bij de ijskar zijn ruim 30 zitplaatsen gemaakt, waar het ijs ter plekke kan worden opgegeten.'

De vergunning voor de ijskar wordt daarom ingetrokken, en ook moet de gemeente opnieuw naar het bezwaar van de omwonenden kijken, omdat de ijskar nu geen vergunning meer heeft. Binnen acht weken moet de gemeente Texel met een nieuw besluit komen.

Betreuren

Ondertussen is de online petitie weer opengesteld: 'Het valt te betreuren dat Ans als zelfstandig ondernemer midden in het seizoen geconfronteerd wordt met deze stressvolle perikelen', schrijft de initiatiefnemer van de petitie. 'Om deze reden zetten we de petitie weer open voor ondertekening.' Er zijn inmiddels bijna 3.000 digitale steunbetuigingen binnen.