Ans mag met haar ijskar tóch blijven staan op vaste plek aan rand van bos in Den Hoorn

Deze zomer leek het erop dat Ans Kikkert een andere plek moest zoeken voor haar ijskar, maar nu is bekendgemaakt dat ze toch mag blijven staan op haar vaste stek in Den Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders heeft opnieuw naar de bezwaren gekeken, ze weer ongegrond verklaard en de vergunning voor Ans beter onderbouwd.

Dat is inmiddels gebeurd en de gemeente Texel heeft enkele aanpassingen gedaan, waardoor ze mag blijven staan. Zo was eerder 'een standplaats voor ijsverkoop' opgenomen in de aangepaste regels. Maar die was nog niet officieel door het college vastgesteld. Nu wel.

Maar de omwonenden lieten het er niet bij zitten en stapten - ondanks een online petitie die was opgezet met nu meer dan 4.000 handtekeningen - naar de rechter. De rechter ging wel mee met hun bezwaren, en oordeelde onder andere dat de ijskar een horecabedrijf was. Texel moest van de rechter daarom opnieuw naar de bezwaren en de verleende vergunning kijken.

Dat laat de gemeente Texel weten . Ans Kikkert verkocht al vijftien jaar haar ijsjes met haar ijskar IJs van Ans op de hoek van de Jan Ayeslag en Rommelpot in Den Hoorn. Toen omwonenden bij de gemeente gingen klagen, verzocht die laatste aan Ans of ze een vergunning wilde aanvragen. Dat deed ze en die kreeg ze vervolgens.

Ans liet eerder aan NH Nieuws weten niet te begrijpen waarom ze weg moest van de plek waar ze al jaren ijsjes verkocht. "Die familie zegt dat ze overlast van mijn klanten ervaart, maar ze wonen op 30 meter afstand. Ze hebben gewoon iets gezocht om mij weg te krijgen."

De omwonenden gaven op hun beurt aan, nadat ze van de rechter gelijk hadden gekregen, dat er 'alleen maar verliezers' waren. "Het had niet zover hoeven komen als de gemeente onze klachten serieus had genomen en had willen overleggen. Dat wilde Ans ook niet. We hebben gelijk gekregen, maar het hele proces is verkeerd geweest."