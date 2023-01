Lange rij bij leegverkoop Alkmaarse stoffenzaak Jan Sikkes: "Laatste slag slaan"

De bekende stoffen- en gordijnenzaak Jan Sikkes is failliet. De opheffingsuitverkoop trekt veel bekijks bij de vestiging aan de Laat in Alkmaar: er stond een lange rij, waardoor de winkel zo nu en dan genoodzaakt was de boel tijdelijk dicht te gooien. "Het is een groot gemis voor iedereen, jammer hoor".

Franchet Broertjes van Spot Atelier Alkmaar, een werkomgeving die mensen een dagbesteding biedt, is samen met haar collega's druk aan het hamsteren geslagen. Stoffen als vilt en tule staan onder meer op het lijstje. "Wij gebruiken heel veel stof in ons atelier en borduren en naaien veel. Ik heb snel alle naalden opgekocht, dus die zijn uitverkocht", laat Broertjes weten.

Rianne (35) uit Alkmaar vertelt tegen NH Radio dat ze van kinds af aan al in de stoffenwinkel komt. "Het voelde hier altijd als een snoepwinkel", reageert ze beteuterd op het faillissement. De kleding van haar kinderen maakt ze altijd zelf, dus slaat ze maar zoveel mogelijk stof in voor haar toekomstige creaties. "Een groot gemis voor de binnenstad."

Vanwege de drukte mogen er maximaal twintig mensen naar binnen. Daarna draait het personeel de deur weer even op slot. 'Als het te druk wordt, zijn we genoodzaakt de winkel tijdelijk te sluiten', valt te lezen op het raam.

Ria uit Egmond was ook vaak in de stoffenwinkel te vinden. Ze baalt enorm van de sluiting. "Voor mij is het echt een gemis, het wordt een beetje arm zo in Alkmaar en omgeving."

Struinen voor stoffen

Met een enorme boodschappenlijst in de hand struint ze langs alle stoffen. "Ik heb nog naalden voor m'n naaimachine nodig en scharen. Ik zoek naar lakenkatoen voor een kleinkindje wat op komst is. Maar ik moet ook stof hebben voor een jas, en ik wil nog een omslagdoek maken", somt ze op.

Ze is daarom blij dat ze nog de hele maand heeft om een voorraadje aan te leggen. "Misschien kom ik nog wel een keer terug met mijn dochter. Die korting is leuk, maar daar doe ik het niet voor. Ik moet nu mijn laatste slag slaan, want straks kan het niet meer."