Bakkerij Jonker, met 7 filialen in provincie, is failliet: "Het is dus toch gebeurd"

Bakkerij Jonker stopt ermee. De bakkerij had meerdere vestigingen in de regio Alkmaar, Schagen en Purmerend, die zullen nu allemaal moeten sluiten. De bakkerij maakte het verdrietige nieuws bekend via een Facebookbericht. "Iets wat niet voor mogelijk te houden was, is dus toch gebeurd."

Adobe Stock

Vrijdag werd het faillissement aangevraagd en dinsdag is het werkelijkheid geworden. Bakkerij Jonker heeft winkels in Alkmaar, Purmerend, Schagen, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en twee in Heerhugowaard die nu allemaal moeten sluiten. Dinsdagmiddag meldt de bakkerij op Facebook dat er helaas een einde komt aan hun bestaan. Het personeel werd in de ochtend ingelicht. "Na dit verschrikkelijke bericht zijn ze weer gaan bakken. Zo konden de winkeldeuren vanochtend toch open", valt er te lezen. De curator bepaalt dinsdagmiddag wat de vervolgstappen zijn voor de bakkerij. Tekst gaat verder.

Hoi lieve klanten, vrienden, en iedereen die bakkerij jonker een warm hart toedraagt; De directie van bakkerij Jonker... Posted by Bakkerij Jonker on Tuesday, December 6, 2022

Bakkerij Jonker is niet de eerste bakker die dit jaar noodgedwongen moest stoppen. Ruim een maand geleden meldde Bakkerij Bakker, met winkels in Schoorl, Groet en Noord-Scharwoude, al dat de ovens van het ambachtelijke familiebedrijf uit gaan. "We zijn er ziek van", zei eigenaar Paul Bakker toen in een korte reactie. "De kosten zijn met tachtig procent gestegen." Ook bakkerij Baas uit Hoogwoud moest na 30 jaar de ovens uitzetten. De energiecrisis was ook voor deze warme bakker de druppel. Bakkerij Jonker was nog niet bereikbaar voor commentaar.