Sjaals breien voor mensen met krappe beurs: "We hebben allemaal warmte nodig"

Met de hoge energielasten en een gierende inflatie is het voor mensen met een smalle beurs de vraag of ze het wel een beetje warm kunnen houden komende winter. Reden voor parochiecentrum De Akker in Hilversum om in actie te komen. Iedereen die wil én kan wordt opgeroepen om sjaals te komen breien in de gemeenschappelijke ruimte bij het kerkgebouw. Doel is om zo’n tweehonderd exemplaren bij elkaar te breien die uiteindelijk bestemd zijn voor in de kerstpakketten van de voedselbank.

Tientallen dames breien warme sjaals voor in de kerstpakketten van de voedselbank - NH Nieuws

Animo groot Iedere donderdagochtend komen de vrijwilligers, misschien niet gehéél toevallig allemaal dames, bij elkaar om de brei-pen ter hand te nemen. De animo is groot: deze ochtend zijn er al zo'n twintig deelnemers op komen dagen. "We willen allemaal graag iets doen", legt een oudere dame uit die van zichzelf zegt geen brei-wonder te zijn. "Maar je weet dan niet wat. En ik vond dit een goed idee." Daarnaast is het ook gewoon gezellig, óók een reden om mee te doen voor sommigen. "Het zijn allemaal vriendelijke, aardige mensen", vertelt een grijzende dame. "We komen allemaal met hetzelfde doel. En het is breien en beppen tegelijk.:"

"Ik zie exemplaren dat ik denk: die zou ik wel achter willen houden, zo mooi!" Leo Kerkhoff, organisator

Initiatiefnemer en opbouwwerker Leo Kerkhoff constateert met tevredenheid dat het project goed op weg is. "Twee weken geleden begonnen we met nul dassen en nu staat de teller al op veertig", aldus Leo, om er lachend aan toe te voegen: "En ik zie er exemplaren tussen liggen dat ik denk: die zou ik wel achter willen houden, zo mooi!" Het doel is om tot tweehonderd gebreide sjaals te komen voor mensen met een krappe beurs. "Mensen hebben geen geld en houden de kachel uit", licht Kerkhoff toe. "Ik wil niet beweren dat het beter wordt als je de hele dag binnen zit met een das om. Maar het is iets."

Alle hulp welkom De komende donderdagochtenden tot aan 21 december staan de deuren van De Akker aan het Melkpad in Hilversum open voor éénieder die wil helpen. En alle hulp is welkom want het beoogde aantal van tweehonderd is voorlopig nog niet gehaald. Aan één dame, toevallig de koster van de parochie, zal het niet liggen. "Ik heb er al een stuk of vier af", vertelt ze breed lachend. "Ik brei ook veel ik mijn eigen tijd wanneer mijn man voetbal kijkt. Maar als er gegild wordt dan kijk ik wel even hoor."