Café Aan de Sluizen dicht: moe van het steeds maar tegen de stroom in roeien

Ze begonnen vol goede moed in een uitermate moeilijke tijd, het begin van de coronacrisis. Die overleefden Ronald en Priscilla Lesage nog. Maar de energiecrisis is ze te veel geworden. Ze stoppen met tegen de stroom in roeien. Hun eetcafé Aan de Sluizen in IJmuiden gaat dicht.

Ronald zegt dat doorgaan niet van realiteitszin zou getuigen. Er komt simpelweg te weinig geld binnen.

"We hebben er alles aan gedaan. Maar een biertje moet in het café tegenwoordig zó veel geld kosten, dat ik wel begrijp dat de mensen liever een kratje in de supermarkt halen en die thuis opdrinken." Maar pijnlijk is de beslissing wel: "We gaan de klanten echt missen", vertelt Priscilla.