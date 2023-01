Bart strijdt al jaren voor een veiligere Tuinstraat: wordt 'ie eindelijk aangepakt?

Het is al jaren een heikel punt: de beruchte Tuinstraat in Hauwert. Veel aanwonenden klagen over dat 'hun' voortuin is veranderd in een heuse racebaan. Fietsers en kinderen worden met regelmaat van hun sokken gereden. Hoewel het vaak met een sisser afloopt, is het volgens Bart Groot wachten tot het een keer goed misgaat.

Al sinds 2011 is Bart Groot bezig om deze weg veiliger te maken. Hij woont samen met zijn vrouw en vijf kinderen aan de Tuinstraat in Hauwert. Met regelmaat ziet hij het fout gaan op de weg. Ook zijn dochter belandde met haar fiets in de berm.

Hoewel het vaak met een sisser afloopt, is het volgens hem wachten tot het een keer écht goed misgaat. "Mijn dochter is al meerdere keren door een buitenspiegel aangetikt, waarna ze gelanceerd werd. Gelukkig kwam ze in de berm terecht en niet op de weg. Ik moet er niet aan denken: het had ook fout kunnen aflopen."

Hoeveel meer moet er nog gebeuren, voordat er actie wordt ondernomen? Het is een vraag die ook Bart bezighoudt. "Daar zijn we wel bang voor als het zo blijft."

Met de vinger wijzen

Dit probleem dateert reeds van de jaren '80 en werd ook toen al aangekaart. "Mijn vader drong er ook al op aan, toen was het nog een weg waar men 80 kilometer per uur mochten rijden." Tegenwoordig mag je er 60 rijden, maar dat is volgens Groot nog niet genoeg.

Want de snelheid is niet het enige wat er is veranderd, sinds de komst van het winkelcentrum in Zwaagdijk is het een komen en gaan van duizenden West-Friese bezoekers. Dat heeft er onder meer toe geleid dat het aantal verkeersbewegingen op de weg is toegenomen. "Het is een gewone weg met veel gemengd verkeer. Campinggasten die langs de weg lopen, maar ook fietsers en kinderen", ziet Bart. Hij zal vanavond met een groep aanwonenden de commissievergadering bijwonen. Ook Selma Cool, voorzitter bij de Dorpsraad, neemt dan het woord.

Hij hoopt dan ook dat de beruchte weg eindelijk wordt aangepakt. Want daar ging een lang traject aan vooraf, zo weet Bart als geen ander. "We werden telkens van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente liet ons dan weten: 'De weg is niet van ons, maar van het waterschap'. Maar die gaf dan weer aan dat we bij de gemeente moesten zijn, omdat het over veiligheid ging. Zo schoten we geen meter op", blikt Bart terug.

Maar sinds 1 januari zijn alle wegen van het waterschap overgedragen aan de gemeente Medemblik. En dus zijn alle pijlen gericht op vanavond, als het verkeersplan wordt besproken.