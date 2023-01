Burgemeester roemt inzet Hilversummers voor alle vluchtelingen: "Naastenliefde is aanstekelijk"

Burgemeester Gerhard van den Top van Hilversum is trots op hoe Hilversummers het afgelopen jaar hun armen hebben geopend en vluchtelingen hebben ontvangen. In zware en moeilijke tijden kun je juist schitteren en dat is precies wat de Hilversummers volgens hem gedaan hebben voor alle mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten. "Deze crisis sprak juist de goede wil en de bereidheid tot samenwerken aan", aldus Van den Top.

NH Nieuws / Mark Arents

Van den Top is ondanks de vele crises waar Nederlanders mee moeten dealen optimistisch voor dit jaar. Dat is de les die hij uit afgelopen jaar heeft getrokken. Dan had hij het vooral over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit andere landen. Niet op te sommen Vele Hilversummers zetten zich in voor de vluchtelingen. Op allerlei gebied wordt hulp geboden: van helpen in de gemeentelijke opvang aan de Heuvellaan en het verzorgen van een taalles tot aan het regelen van praktische zaken en het organiseren van een kerstfeest. "Het aantal initiatieven dat werd ondernomen is niet op te sommen en het aantal vrijwilligers dat daarin zoveel heeft betekend al helemaal niet", sprak Van den Top. Honderden Hilversummers hebben letterlijk hun voordeur voor hen geopend. In totaal hebben 925 Oekraïners een plek gevonden in Hilversum, waarvan er 441 onderdak hebben gekregen bij inwoners.

"De keerzijde van een crisis is een kans. Een kans om samen de schouders te zetten onder een maatschappelijke opgave" Burgemeester Gerhard van den Top

Vol lof was de burgemeester dan ook over deze hartelijkheid en het vermogen om tegenslag niet te zien als een aanleiding tot iets sombers. Dit is juist een kans is om de betere kant van jezelf te laten zien. Dat heeft Hilversum gedaan in zijn ogen. "De betekenis van de inzet van deze Hilversummers gaat voor mij voorbij pure medemenselijkheid of plichtsbetrachting. Zij ervaren en laten zien dat de keerzijde van de crisis inderdaad de kans is. Een kans om samen de schouders te zetten onder een maatschappelijke opgave", sprak de burgemeester in een goed gevulde, maar koude Sint Vituskerk voorafgaand aan het nieuwjaarsconcert. Asielzoekers En niet alleen voor de mensen, vooral vrouwen en kinderen, uit Oekraïne is Hilversum in de bres gesprongen. Van den Top heeft met eigen gezien dat ook voor de andere vluchtelingen vele mensen zijn opgestaan om ze te ontvangen en helpen en hier wegwijs te maken. De gastvrijheid voor deze groep asielzoekers, die huisvesting vonden in Hotel Gooiland, is lang niet altijd vanzelfsprekend, zo constateerde de burgervader. Maar in zijn gemeente zag hij wel die hartelijkheid. "Vluchtelingen zijn mensen met gevoelens zoals u en ik. En wij Hilversummers zagen hun gezicht, hoorden hun verhaal en besloten handelend op te treden, ze een ontvangst uit liefde te geven", klonk het door de microfoon. Wat je geeft dat krijg je terug. Vanuit de vluchtelingen - zowel Oekraïners en asielzoekers - kwam de wens om hun dankbaarheid te tonen voor de gastvrijheid. Zo ruimden Oekraïners bijvoorbeeld het marktplein al eens op en kluste een groep asielzoekers een dag bij De Schuilhof. Daarnaast ontstonden er ook initiatieven tussen de vluchtelingen en de Hilversummers zelf. Een en al wederkerigheid. "Naastenliefde is aanstekelijk", was Van den Tops conclusie.

Twee gemeentespelden voor 'vluchtelingvrijwilligers' Sinds 2014 is het ook gebruikelijk dat Hilversum tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de gemeentespeld uitreikt. Deze erkenning is bedoeld voor een Hilversummer of een organisatie die zich bovenmatig heeft ingezet om de gemeente mooier en beter te maken. Gezien de vele Hilversummers die zich hebben ingespannen voor de vluchtelingen kon het gemeentebestuur niet één iemand kiezen en dus werden het er twee. Liliane van der Hoeven is voor de gemeente het boegbeeld van al vrijwilligers en hulpverleners die zich hebben ingezet voor de vluchtelingen. Liliane zelf stond direct klaar om te helpen met de inrichting van de opvang aan de Heuvellaan. Zij zorgde voor de servicedesk, het aanspreekpunt, en daar doet ze de coördinatie voor. Zelf heeft ze twee Oekraïense vluchtelingen in huis genomen. Bloemen en een speld waren er ook voor de initiatiefnemers van online platform Hilversummers.nl. Allard Bentvelsen, Raoul van de Wetering en Youssef El Ian Douzi werden in de schijnwerpers gezet. Hun platform heeft het afgelopen jaar alle initiatieven voor vluchtelingen gecoördineerd.