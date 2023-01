Schaaktoernooi Tata Steel neemt maatregelen om vals spel te voorkomen: grootmeesters worden gescand

Het Tata Steel-schaaktoernooi neemt maatregelen om te voorkomen dat de deelnemers vals spelen. De zetten verschijnen met een kwartier vertraging op het internet, de grootmeesters worden bij binnenkomst gescand, er wordt een extra arbiter ingezet om onregelmatigheden te voorkomen én toeschouwers in de zaal mogen geen gebruik maken van hun mobiele telefoon. Foto's maken is verboden. Het toernooi in Wijk aan Zee begint komend weekeinde.

Toernooi-directeur Jeroen van den Berg noemt de maatregelen 'noodzakelijk' na de verdachtmaking van wereldkampioen Magnus Carlsen aan het adres van Hans Niemann uit de Verenigde Staten. Carlsen, achtvoudig winnaar in Wijk aan Zee, verliet in september van het vorig jaar een toernooi in Saint Louis nadat hij had verloren van Niemann. Ook brak hij een online-partij tegen de Amerikaan al na één zet af. Hij beschuldigde zijn tegenstander van vals spel. Nieman zou mogelijk via apparatuur die hij naar binnen had gesmokkeld in contact hebben gestaan met een secondant die hem adviezen gaf. Nieman nam de beschuldigingen hoog op. Hij spant een rechtszaak aan tegen de Noor. Niemann eist onder meer een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

Geen bewijs

Hoewel er geen bewijs is dat de Amerikaan een bedrieger is, wil Tata Steel Chess 'niet naïef' zijn. Jeroen van den Berg: "We zijn niet het eerste toernooi dat maatregelen neemt. Willen we ons toernooi serieus blijven nemen, dan ontkomen we er niet aan." Nieman doet overigens niet mee aan het 85ste toernooi in Wijk aan Zee. Dat heeft volgens Van den Berg niets te maken met de mogelijke consequentie dat Magnus Carlsen dan zou afzien van deelname. "Dat is speculeren. Daar doe ik niet aan mee. Wij hebben gekozen voor andere spelers (uit Duitsland, Oezbekistan en India) die misschien nog wel sterker zijn dan Niemann. Voor mij zijn er dus andere redenen hem niet uit te nodigen.

Het toernooi, traditiegetrouw in De Moriaan, is voor het eerst sinds twee jaar ook weer opengesteld voor amateurschakers. Door corona kwamen de laatste twee edities alleen de grootmeesters en de challengers in actie.