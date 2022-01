Voor de achtste keer wint imponerende Carlsen Tata Steel-schaaktoernooi

Magnus Carlsen is al sinds 2013 de wereldkampioen en liet in Wijk aan Zee zien waarom hij de beste is. Zaterdag versloeg de Noor de nummer vier van de wereld Fabiano Caruana. Eigenlijk had Carlsen aan een remise genoeg, maar de Amerikaan gaf na 47 zetten op. Met nog één ronde te gaan, is Carlsen al verzekerd van de toernooiwinst.

Achtste titel

Deze overwinning betekent alweer zijn achtste titel in Wijk aan Zee. De eerste keer deed Carlsen dat in 2008, maar toen moest hij de titel delen met Levon Aronian. De overige zeven keer versloeg hij het hele deelnemersveld.