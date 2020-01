Magnus Carlsen scoort ook op het voetbalveld: ster achter het bord én op veld

VELSEN-ZUID - Magnus Carlsen is een grootheid in het schaken, maar blijkt ook een uitstekende voetballer. Dat toonde hij woensdagmiddag bij Telstar.

Traditioneel spelen de grootmeesters van het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee op de rustdag een potje voetbal bij Telstar en net als achter het bord was Carlsen op het voetbalveld de grote ster. Telstar-trainer Andries Jonker was vooral onder de indruk van het 'linkerbeen' van de Noor. "Die jongen kan écht wat."

Assistent-trainer Gertjan Tamerus ging nog een stap verder. "Hij lijkt een beetje op Messi. Alles in perspectief natuurlijk, maar dat linkerbeen en zoals hij dribbelt. Echt een goeie speler." Tamerus was de winnende coach van Carlsen in een wedstrijdje tussen de grootmeesters, versterkt met spelers van Telstar.