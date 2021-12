Amateurs 'in afgeslankte vorm' op schaaktoernooi van Tata Steel

Amateurschakers mogen vanwege corona slechts 'in afgeslankte vorm' meedoen aan de komende editie van Tata Steel Chess. Wat dat in de praktijk precies betekent, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de organisatie zegt dat het deelnemers veld 'iets gereduceerd' zal worden. "Er zal best nog een redelijk aantal amateurs kunnen schaken." Vorig jaar werd Tata Steel Chess voor de amateurs in zijn geheel afgelast. Het toernooi is voor de Nederlandse amateurs het hoogtepunt van het jaar. Ze komen uit alle uithoeken van het land om mee te doen in Wijk aan Zee.