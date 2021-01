Sport NL V Stilte rond Tata Steel Chess misleidend: schaaktoernooi is een hit op internet

WIJK AN ZEE - Het Tata Steel-schaaktoernooi lijkt zich in anonimiteit te voltrekken. Maar niets is wat het lijkt dezer dagen in Wijk aan Zee. Het mag er dan stil zijn doordat de honderden amateurschakers en ook publiek vanwege corona ontbreken; online is het toernooi een enorme hit.

De kijkdichtheid van de livestream is in vergelijking met vorig jaar ongeveer met de helft toegenomen. Op het hoogtepunt van de partijen kijken op hetzelfde moment ongeveer veertigduizend mensen. Vooral in Noorwegen en Zweden wordt veel gekeken door de deelname van repectievelijk Magnus Carlsen en Nils Grandelius, die het beiden goed doen in de badplaats.

Quote "The Queens Gambit heeft bijgedragen aan de online populariteit van het schaken" Lennart ootes, producer van de live schaakshow tata steel-toernooi

Corona blijkt een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de populariteit van het schaken. "Mensen blijven meer thuis en zijn meer spelletjes gaan spelen", zegt Lennart Ootes van Chess.com, die de liveshow op internet produceert. "Ik hoor om mij heen van vrienden dat ze schaken leuk zijn gaan vinden. Je hoeft er niet voor bij elkaar op bezoek, dus dat verklaart deels het succes online. Wat ook bijdraagt is de serie The Queens Gambit op Netflix. Dit toernooi hier in Wijk aan Zee is het eerste sinds de serie en je merkt gewoon dat er veel meer belangstelling is."

Ootes denkt niet dat het internet-schaken het 'echte' schaken zal verdringen. "Nee, het zijn twee verschillende grootheden. Online wordt alleen snelschaak gespeeld. Op een toernooi als in Wijk aan Zee krijgen de schakers veel meer bedenktijd. Er worden partijen van zes of zeven uur gespeeld. Omdat ze meer tijd hebben om na te denken, worden er ook briljantere partijen gespeeld."