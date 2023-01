Gaat duinmoord-verdachte die Peter doodde meer vertellen over zijn seksualiteit?

De verdachte van de Egmondse duinmoord wordt in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Jent S. (30) gaat daar mogelijk meer openheid geven over zijn seksualiteit. Dit is belangrijk voor de zaak, want nog altijd is onduidelijk waarom hij de openlijk homoseksuele Peter Langenberg heeft gedood.

De rechter heeft bepaald dat Jent S. naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gaat, op verzoek van het Openbaar Ministerie. Bij een opname in het centrum kan een beter beeld ontstaan van de persoonlijkheid, intelligentie en agressie-regulatie van de verdachte, betoogde het OM.

Nog een geweldsdelict

Jent S. heeft bekend Peter Langenberg op Paaszondag, 17 april vorig jaar, te hebben geslagen en geschopt, nadat ze elkaar in een duinpan ten noorden van Egmond aan Zee troffen. Een Duitse toerist vond het dode, ontklede en zwaar toegetakelde lichaam van het slachtoffer. Binnen een week werd de in Zaanstad geboren, maar in Egmond aan Zee wonende S. opgepakt.

Naast de verdenkingen van (opzettelijke) doodslag van Langenberg, wordt Jent S. ook in verband gebracht met de mishandeling van een man in Alkmaar, februari vorig jaar. Hij zou het slachtoffer in het gezicht hebben geslagen en geschopt. Volgens het OM speelde daar ook een mogelijke 'homoseksuele component' mee.

'Zaak vertraagd'

S.' advocaat Lotna Kleczewski gaf gisteren aan een opname in het PBC niet nodig te vinden, "omdat cliënt tot nu toe aan alle onderzoeken meewerkt in de Zaanse gevangenis." Daarnaast vreest zij dat de zaak 'minstens een half jaar vertraging oploopt', wegens drukte bij het PBC.

Maar stelde Jent S. zelf: "ik werk mee, als dat betekent dat ik naar PBC moet, dan ga ik daar naartoe." Verder vond hij dat hij op alle vragen voldoende antwoord heeft gegeven, ook over zijn seksualiteit. De rechter oordeelt dus dat dat 'niet genoeg' is en stuurt hem naar het PBC.

Een volgende niet-inhoudelijke rechtszitting is op 27 maart in Alkmaarse rechtbank.