Nabestaanden geliefde Peter verrast door bekentenis Egmonder: "Emotioneel om te horen"

Dat vertelt de advocaat van de nabestaanden, Wendy van Egmond, aan NH Nieuws. Ze staat buiten de rechtszaal in Haarlem, waar even daarvoor kort en in grote lijnen werd besproken wat Jent S., die niet aanwezig was bij de zitting, blijkt te hebben verklaard.

De verdachte is een week nadat het levenloze lichaam van 56-jarige Peter in de duinen werd gevonden, gearresteerd. Eerst verklaarde hij niks, maar nu vertelt hij toch aan de politie dat hij verantwoordelijk is voor het geweld waaraan het slachtoffer is overleden.

"Peters zussen zijn netjes voor de zitting over zijn bekentenis in kennis gesteld", vertelt Van Egmond. "Dat was emotioneel om te horen, omdat ze het niet hadden verwacht. Na de vorige zitting hebben ze namelijk nog gezegd: wat een zwaktebod dat hij zwijgt."

Sinds zijn arrestatie hield S. zijn mond over de duinmoord waar hij de enige verdachte van is. "Je staat toch in een soort gevechtshouding", beschrijft de advocaat de gevoelens van de zussen van Peter. "Om er met volle vaart tegenin te gaan. En dat zegt iemand opeens: ja, maar ik heb het gedaan."

Doodslag of toch moord?

Is het doodslag of is het toch moord en is hun broer met opzet om het leven gebracht? Dat is wat het OM nu verder moet uitzoeken, aldus Van Egmond. "Het verhaal van de verdachte van wat hij nu heeft geschetst, dat vinden ze toch lastig. Dat hij mogelijk in een vlaag van verstandsverbijstering geweld heeft gebruikt."

"Hij had natuurlijk ook tekstjes geschreven op zijn computer waarin hij sprak over vergelding, maar dan nog hebben wij vanuit de nabestaanden nu niet genoeg zicht op een 'waarom', een motief. "Daarin speelt volgens haar ook mee dat de zussen niet 'precies weten van alle gangen van Peter'. "Dan is dat ook heel moeilijk om daar inzicht in te krijgen."

Het is onduidelijk of Peter Langenberg en Jent S. elkaar kenden, en waar en waarom ze elkaar hebben ontmoet. Langenberg was openlijk homoseksueel, maar van Jent S. is dit niet bekend.

De bekentenis voelt nadrukkelijk niet als opluchting, maar wel als iets van 'verlichting', zag Van Egmond bij de familie. "Het was wel een hele zachtaardige broer, een hele geliefde man. Die verklaring is stap één. En nu is het dus afwachten wat het voor straf gaat opleveren."

De volgende tussentijdse zitting is gepland op 9 januari.