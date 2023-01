Soufiane Bouchikhi pakt halve marathontitel in Egmond, Nienke Brinkman beste vrouw

Soufiane Bouchikhi heeft de 48e halve marathon van Egmond op zijn naam geschreven. De Belgische atleet kwam na 1 uur, 7 minuten en 31 seconden over de finish. Bij de vrouwen werd topfavoriet Nienke Brinkman de winnaar. Ze kwam na 1 uur, 18 minuten en 23 seconden over de streep.

Voor het eerst sinds 2020 kon de halve marathon van Egmond weer worden gelopen. Na het startschot gingen de mannen en vrouwen zeven kilometer over het strand. Een ware uitputtingsslag bij de vrouwen, want Andrea Deelstra nam daar een ruime voorsprong op de rest. Ze kwam als eerste van het strand af bij Castricum. Ze werd gevolgd door Anne Luijten en daarachter zat een kopgroep met onder meer Nienke Brinkman, Jill Holterman, Bo Ummels en Ruth van der Meijden.

Deelstra bleef ook in de duinen lange tijd de snelste, maar werd ingehaald door Brinkman. Holterman haakte af. De Egmondse kampte met een kuitblessure. Christiaan Bosselaar was de eerste man die het strand achter zich liet. Hij werd daarna in de duinen ingehaald door Soufiane Bouchikhi. Achter de Belg liepen Stan Niesten, Bjorn Koreman en Noah Schutte. Bouchikhi haalde na 54 minuten de ruim 9 minuten eerder gestarte Deelstra in.

