Marathonlopers Khalid Choukoud en Bjorn Koreman aan de start in Egmond

Ook het deelnemersveld bij de mannen is bekend voor de Egmond Halve Marathon. Khalid Choukoud en Björn Koreman zijn de blikvangers die op zondag 8 januari de strijd met elkaar aangaan. Ook de Belgische atleet Koen Naert verschijnt aan de start in Egmond.

Met Choukoud heeft de organisatie een olympische atleet binnen weten te halen. De 36-jarige loper uit Den Haag verkeerde het afgelopen jaar in bloedvorm. In mei scherpte hij zijn persoonlijke record op de 10 kilometer aan naar 28 minuten en 38 seconden. In oktober prolongeerde hij zijn titel op de Amsterdam Marathon in een persoonlijk record van 2 uur, 9 minuten en 34 seconden.

Koreman zal in Egmond ook meestrijden om de medailles. Dit jaar behaalde hij een knappe negende plek op de marathon van Rotterdam met een persoonlijk record van 2 uur, 10 minuten en 32 seconden. Vervolgens kampte de atleet uit Noord-Brabant met wat blessures. De Egmond Halve Marathon is de eerste wedstrijd sinds hij weer hersteld is.

Uit België krijgen Choukoud en Koreman tegenstand van Koen Naert. De 33-jarige atleet heeft in het verleden al sterke prestaties neergezet. In 2018 pakte hij de Europese marathontitel in 2.09,51. Verder zijn Stan Niesten, Ronald Schroër, Gianluca Assorgia en Lucas Nieuweboer outsiders voor het eremetaal.

Live te zien

De wedstrijd gaat vanaf 12.16 uur van start met de vrouwen. Om 12.25 uur klinkt vervolgens het startschot voor het mannenveld. In de traditionele man-vrouw wedstrijd gaan de heren onder andere de strijd aan met Nienke Brinkman en Jill Holterman. Het evenement is vanaf 12.00 uur live te volgen op NH Sport. In totaal doen er 15.000 hardlopers

Bekijk hieronder de samenvatting van de laatste editie van de Egmond Halve Marathon.