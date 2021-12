Teleurstelling na afgelaste Egmond Halve Marathon: 'Stond op mijn bucketlist'

Als vervanging voor de wedstrijd heeft ze tickets naar Valencia geboekt. Daar gaat ze de 10 kilometer lopen. “Door de onzekerheid in Nederland had ik al een back-up plan klaar liggen.” Ze hoopt in Valencia een goede tijd neer te gaan zetten. Winnen zit er volgens haar namelijk nog niet in.

Ondernemers

Sandy Dekker voorzitter van de ondernemingsvereniging in Egmond, baalt flink dat het sportevenement niet doorgaat. “Het is economische een grote aderlating”, aldus Dekker. Ondernemers reageren verschillend op het nieuws, de meeste begrijpen de beslissing wel, ook al zijn er een aantal flink op tegen.

Naast de duizenden hardlopers komen er ook veel toeschouwers op het evenement af, wat vooral de horeca een grote omzet boost geeft. “Tegenwoordig schrikken we niet meer zo als we weer een tegenslag krijgen, we houden er al rekening mee.” Dit maakt het voor ondernemer Mats Dekker van restaurant Vis aan Zee niet minder pijnlijk. “We hadden plannen om speciale maaltijden te serveren voor onze gasten. Deze kunnen weer de prullenbak in.”

Egmond-pier-Egmond

Naast de halve Marathon is ook de fietswedstrijd Egmond-pier-Egmond afgelast. Deze zou hetzelfde weekend plaatsvinden. De wandelversie, die twee weken later is, gaat voorlopig wel door. Le Champion, organisator van de evenementen, werkt aan een aangepast programma voor het event. "Zo'n alternatief is voor 'de Egmond halve' en de Egmond-pier-Egmond niet mogelijk. "Dit is zo uniek. We doen het goed of niet", zegt eventmanager Jan-Willem Mijderwijk.

In 2023 staan de races op 7 en 8 januari op de kalender.