Topatleten kijken uit naar 'knokrace' Egmond Halve Marathon: "Gaan de strijd aan"

De onderlinge strijd tijdens de Egmond Halve Marathon maakt de wedstrijd uniek volgens de atleten. Hardloopsensatie Nienke Brinkman verschijnt voor de eerste keer aan de start. "Het wordt knokken en daar kijk ik naar uit", zegt de atlete die tijdens de Rotterdam Marathon een nieuw Nederlands record liep.

Nienke Brinkman: "Heb hele leuke verhalen over Egmond gehoord" - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

De 29-jarige atlete ziet de wedstrijd in Egmond als een goede leerles voor zichzelf. "Tactisch is het goed om dingen te leren. Wanneer moet je wel aanvallen en wanneer niet. Dat is voor mij een goede ervaring", zegt Brinkman. Haar persoonlijke record op de marathon is 2:22:51. Richting de Olympische Spelen van Parijs zal ze daar nog iets vanaf moeten snoepen om aan de limiet te voldoen.

Live op NH Sport De Egmond Halve Marathon is live te zien op NH Sport. De uitzending begint zondag om 12.00 uur. De vrouwen starten om 12.16 en de mannen volgen om 12.25 uur.

Sneller worden Door wedstrijden met een kortere afstand te lopen hoopt Brinkman meer snelheid te creëren. Dat geldt ook voor Khalid Choukoud, die in 2021 al meedeed op de Olympische Spelen in Tokio. De limiet voor 2024 ligt ruim drie minuten scherper dan voor de afgelopen editie. "Ik wil iedere kilometer één of twee seconden sneller zijn. Dan heb ik er vertrouwen in dat ik dat ga halen", zegt de 36-jarige atleet. Tekst loopt door onder de video.

Khalid Choukoud gaat in Egmond niet voor toptijd, maar voor klassement - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Bij de mannen zal Choukoud waarschijnlijk te maken krijgen met concurrentie van Björn Koreman. De atleet uit Noord-Brabant liep op oudjaarsdag nog een wedstrijd van tien kilometer (29.20) en begint in vorm te komen. "Ik ben goed hersteld en dat is vaak een goed teken", zegt de Noord-Brabander. "Als we het strand afgaan, moet ik heel alert blijven. Daarna zal het losgaan. Daar kijk ik naar uit."

Björn Koreman: "De strijd in Egmond is het mooiste wat er is" - NH Sport / Erik-Jan Brinkman