Eeuwig uitzicht op zijn Egmondse strand voor hardloopicoon Joop Smit

Egmonder Joop Smit won vijftig jaar geleden de eerste halve marathon van Egmond. Om dat jubileum te vieren is vandaag een standbeeld voor Smit onthuld op de Boulevard Noord in het kustdorp. Precies op tijd voor het weekend waarin de zware strand- en duinrace weer wordt gelopen.

Joop overleed op 75-jarige leeftijd in 2017. Tot zijn lichaam het écht niet meer toeliet was hij dagelijks rennend te vinden op het strand en in de duinen van Egmond aan Zee. Naast de natuur en Derp, zoals Egmonders hun dorp noemen, was hardlopen zijn grote passie, vertelt zijn weduwe Martine Smit (79) aan NH Nieuws.

"In zijn tienerjaren begon hij met hardlopen", memoreert ze. "Hij was lid van DOVES in Heiloo, wat later Trias werd, en rende eigenlijk elke dag, soms vóór en ná het werk enkele uren. Het liefst deed hij aan veldlopen, maar hij kon ook goed uit de voeten op de baan."

Aardig z'n best gedaan

Uitkijkend op een grote partij medailles zegt Martine nuchter: "Hij heeft aardig z'n best gedaan." Ze reed hem met de auto naar alle wedstrijden door heel het land. "Marathons en verschillende kampioenschappen. Joop won een hoop."

Op 11 maart 1973 werd de 'Halve van Egmond' voor het eerst georganiseerd in zijn dorp, en Joop kwam als eerste over de meet. Over wat dat met hem deed en voor hem betekende, vertelt zijn weduwe in onderstaande reportage.