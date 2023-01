Egmond is klaar voor de halve marathon: "Windkracht 5 tegen op het strand"

De halve marathon van Egmond wordt vanmiddag na twee jaar weer gelopen. Ondanks de harde wind, verwacht de organisatie zo'n 15.000 deelnemers. NH Nieuws is vanmiddag vanaf 12.00 uur live aanwezig bij de halve marathon.

Sjef Kenniphaas

De afgelopen twee jaar kon 'de halve' in Egmond aan Zee niet doorgaan vanwege coronamaatregelen, maar vandaag is het zover en wordt de 48ste editie gehouden. In 1973 werd de halve marathon voor het eerst georganiseerd in Egmond. De organisatie en de Egmonders zijn helemaal klaar voor de nieuwe editie. "Je merkt aan alles dat het leeft", zegt woordvoerder Jan Willem Mijderwijk. "We hebben enorm veel inschrijvingen, veel vrijwilligers uit het dorp en ook veel ondernemers dragen een steentje bij."

NH Nieuws is live bij de marathon in Egmond aan Zee. De uitzending van 12.00 tot 14.30 uur is te volgen op televisie, Youtube, de website en app.

Marathonweer De halve marathon staat bekend om de invloed van de weerelementen. Op het strand waait het hard. "De lopers zullen daar tegenwind hebben, windkracht 5 is voorspeld. Ik denk dat de toppers daarom dicht bij elkaar zullen lopen", zegt Mijderwijk. "De strijd barst dan los in de duinen." "Het kan zondagochtend af en toe regenen", zegt weerman Jan Visser. "Maar veel zal het niet zijn. De temperatuur is tijdens de marathon zo'n 9 graden." Volgens de weerman een aardige temperatuur om te rennen. "Zorg wel dat je een beetje beschermd tegen de regen aan de start staat", raadt hij aan. "Je kan bijvoorbeeld starten met handschoenen aan, en die gaan tijdens het rennen dan al snel weer uit." Weer of geen weer, gelopen wordt er. Mijderwijk doet alvast een voorspelling van de uitslag. "Bij de vrouwen wint Nienke Brinkman. Zij is een klasse apart." Wie bij de mannen wint durft Mijderwijk nog niet te zeggen.

Egmond aan Zee is zondag tussen 8.00 en 18.00 uur afgesloten voor al het auto- en motorverkeer richting de plaats. Die uren is Egmond te bereiken met pendelbussen, de fiets of lopend.