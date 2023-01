Samenvatting: ex-internationals verslaan in jubileumduel Koninklijke HFC Legends

Bondscoach Sjaak Swart had in de aanloop naar de wedstrijd in Haarlem moeite om een knappe selectie samen te stellen. Meest ervaren internationals die in actie kwamen waren Frank de Boer (112 interlands) en Aron Winter (84 interlands).

Ook Rob Witschge (30 interlands), John van 't Schip (41 interlands) en Simon Tahamata (22 interlands) waren van de partij, maar ook spelers zonder een A-interland achter hun naam zoals Olaf Lindenbergh en Arno Splinter.