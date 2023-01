Claudia van den Heiligenberg schiet met scherp voor Oranje Leeuwinnen tegen HFC

Zonder veel problemen hebben de voormalige Oranje Leeuwinnen vanmiddag de Nieuwjaarswedstrijd tegen Koninklijke HFC zondag 1 gewonnen. Mede door een ontketende Claudia van den Heiligenberg werd het in Haarlem 0-7.

Bij rust stond het 0-3. De 97-voudig international Van den Heiligenberg maakte het openingsdoelpunt en de derde treffer. Tussendoor was Shirley Smit trefzeker voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker die onder meer de oud-internationals Dyanne Bito, Desiree van Lunteren en Karin Legemate binnen de lijnen bracht.

In de tweede helft scoorde Silvia Smit uit een strafschop de 0-4. Ondanks dat de Oranje Leeuwinnen diverse kansen om zeep hielpen, liep de score op naar 0-7. Smit maakte ook de 0-5, waarna opnieuw Van den Heiligenberg zich deed gelden. De oud-speelster van AZ, Telstar en Ajax tekende zowel voor de 0-6 als de 0-7.

Later vanmiddag spelen de mannen van Sjaak Swart tegen de Legends van Koninklijke HFC. Het is een jubileum, want precies honderd jaar geleden werd de eerste Nieuwjaarswedstrijd gespeeld. De laatste twee edities werden afgelast vanwege het coronavirius.