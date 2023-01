Frank de Boer, Glenn Helder en Aron Winter in selectie voor ex-internationals

Morgen is de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen de ex-internationals en oud-spelers van Koninklijke HFC. Onder meer Frank de Boer (aanvoerder), Glenn Helder, Aron Winter en Richard Witschge zullen aan de aftrap verschijnen. Ajax-legende Sjaak Swart is de trainer van de ex-spelers.

De selectie bij de vrouwen was voor de kerst al bekend. Daar doen onder anderen Desiree van Lunteren, Daphne Koster en Leonne Stentler mee. Bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Andries Jonker, zal met zijn voltallige staf op de bank zitten om te coachen.

Bij de mannen was tot het eind nog spannend, maar nu is er witte rook. Arno Splinter en Olaf Lindenbergh doen voor het eerst mee, maar speelde nooit in Oranje.